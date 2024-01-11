شلل في المانيا بسبب اضراب العاملين في السكك الحديد والمزارعين

أدى إضراب عمال السكك الحديد لثلاثة أيام إلى شل حركة القطارات الأربعاء في ألمانيا حيث يواصل المزارعون الغاضبون إغلاق الطرقات، مما يدل على تدهور الاوضاع الاجتماعية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتنذر هذه التحركات بسنة صعبة للمستشار أولاف شولتس الذي يقود ائتلافًا منقسمًا ويواجه اقتصادا ضعيفا وشعبيته في ادنى مستوياتها.

سيستمر اضراب سائقي القطارات المطالبين بتحسين أجورهم وساعات العمل بدعوة من نقابة "جي دي ال" حتى مساء الجمعة بعد فشل المفاوضات مع المشغل العام "دويتشي بان".

توقعت الشركة المشغلة اضطرابات "ضخمة" عبر الشبكة بأكملها وأوصت المسافرين "بتجنب السفر غير الضروري" أثناء الإضراب. وقالت الشركة إن 80% من قطارات الرحلات الطويلة متوقفة.

على الأرصفة المقفرة في محطة برلين المركزية، كان عدد المسافرين محدودا وسط درجات حرارة متجمدة. وكانت مكبرات الصوت تعلن عن إلغاء معظم الرحلات.

ومساء الثلاثاء رفضت محكمة في فرانكفورت أم ماين الطلب العاجل الذي تقدمت به الشركة المشغلة لمنع الإضراب الذي اعتبر "غير متناسب" وهو الأطول حتى الآن للنقابة التي تضم نحو 100 الف منتسب.

اختار العديد من الألمان العمل عن بعد لتجنب متاعب النقل، وسمحت العديد من الولايات للأطفال بعدم الذهاب إلى المدرسة، على الرغم من أنها إلزامية تحت طائلة غرامة مالية في البلاد.