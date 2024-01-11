وزيرة الخزانة الأميركية تتعهد بزيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة بسبب حرب غزة

تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن يوم الثلاثاء التاسع من كانون الثاني 2024، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة، خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، كما جاء في البيان أن يلين أكدت "دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".

واوضح متحدث باسم صندوق النقد إن من المقرر أيضا أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في أثناء زيارتهم لواشنطن، دون الخوض في تفاصيل.

وكانت جورجيفا قالت في تشرين الثاني 2023، إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، بسبب التداعيات الاقتصادية لحرب غزة على الاقتصاد المصري.