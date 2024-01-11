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مصر ترفض خطة تل أبيب.. جنرال إسـ ـرائيلي يكشف مخطط تل أبيب على الحدود

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة الإسـ ـرائيلية عن خطة لوصول تل أبيب إلى السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية بين قطاع غـ ـزة ومصر.

وأضاف اللواء جيرشون هاكوهين، القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة، أن القيادة العامة للجيش ترى أن هناك اختراق مفتوح في هذه المنطقة ويجب سدها ولا يمكن تجاهله، والهدف من ذلك إغلاق معبر رفح، بحجة أن هناك اختراق أمني يحدث في هذه المنطقة تؤدي لتهريب الأسلحة داخل القطاع.

ورفضت مصر اقتراح إسـ ـرائيل بإشراف إسـ ـرائيل على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغـ ـزة، حيث تريد مصر أن ترى وقفا لإطلاق النار قبل الترتيبات الخاصة باليوم التالي للحـ ـرب

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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