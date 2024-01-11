وزير خارجية الصين: يتعين على موسكو وبكين الدعوة لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة

اكد وزير خارجية الصين وانغ يي، إنه "يتعين على موسكو وبكين الدعوة إلى وقف عاجل لإطلاق النار ووقف القتال في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".
واشار الوزير الصيني في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تم مساء الأربعاء، الى انه "يجب على الصين وروسيا مواصلة تعزيز الاتصالات والتنسيق ودعوة جميع أطراف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، إلى وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن".
وشدد على "ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى قطاع غزة، وبذل جهود مشتركة لاستئناف عملية التسوية على أساس مبدأ "دولتين لشعبين"، لافتا الى ان "الصين تؤمن بشكل راسخ بأن روسيا قادرة على تنفيذ أجندتها السياسية الداخلية المهمة، بنجاح والحفاظ على الاستقرار والتنمية الوطنية".
وراى أن "روسيا والصين يمكنهما من خلال التعاون الاستراتيجي عالي الجودة، ليس فقط إدارة شؤونهما الداخلية بشكل جيد، بل ولعب الدور الرائد على الساحة الدولية، والمحافظة على الاستقرار الاستراتيجي العالمي".
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