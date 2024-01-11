وزير خارجية تايوان دعا الصين إلى التوقف عن "التدخل" في الانتخابات التايوانية

دعا وزير خارجية تايوان جوزيف وو، الصين إلى التوقف عن "التدخل" في الانتخابات الرئاسية التايوانية.
وفي وقت سابق، علقت السلطات الصينية على الانتخابات الرئاسية المقررة في تايوان بعد يومين، والتي يعد لاي تشينغ-تي، المرشّح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين تشن بينهوا، قوله "آمل في أن يرى مواطنونا في تايوان الخطر الجسيم الذي يمثّله التحريض على الصراعات عبر المضيق (في تايوان) وأن يقوموا بالاختيار الصحيح".
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا من أراضيها، في وقت تؤكد رفضها لأي مسعى لاستقلالها، وتشدد على عزمها لإعادة توحيد البلاد.
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