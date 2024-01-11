وزارة الصحة دانت استهداف مركز الهيئة الصحية: مخالفة للقوانين الدولية ويجب تحييد العاملين الصحيين

أعرب المكتب الإعلامي في ​وزارة الصحة العامة​، عن إدانته بأشدّ العبارات "الاعتداء الّذي تعرّض له بشكل مباشر مركز ​الهيئة الصحية الإسلامية​ في بلدة حانين اليوم، والّذي استهدف كذلك سيّارة الإسعاف التّابعة للمركز، ما أدّى إلى سقوط شهيدين وجرح عدد آخر من الأشخاص".

وذكّر في بيان، بأنّ "هذا الاعتداء على مركز صحّي غير عسكري، ليس الأوّل من نوعه منذ بداية ​العدوان الإسرائيلي​ على ​جنوب لبنان​، بل انّه متكرّر على أكثر من مركز صحّي، بما يخالف القوانين الدّوليّة والأعراف"، مؤكّدةً "ضرورة تحييد العاملين الصحيّين والمراكز الصحيّة، خصوصًا أنّها تقوم بعمل طبّي وإنساني لا يمكن عرقلته أو جعله موضع استهداف في هذه الظّروف القاسية".

وشدّد المكتب على أنّ "استمرار العدو الإسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة، هو برسم ​المجتمع الدولي​ ولا سيّما المنظّمات الدّوليّة الإنسانيّة، وفي مقدّمها ​منظمة الصحة العالمية​ و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، الّتي تشدّد أنظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيّين ومراكزهم ووسائل النّقل التّابعة لهم".