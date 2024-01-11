في أسبوع.. بنك مصر يجمع 70 مليار جنيه بالشهادة الجديدة 23.5% و27%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الشهادة الجديدة ذات أجل سنة بسعري فائدة سنوي 23.5% و27% جمعت حصيلة بنحو 70 مليار جنيه في أول أسبوع من طرحها.

كان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان- ذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية- أعلنا طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة قياسي هو الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري بداية من يوم الجمعة الماضي بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا، و27% يصرف نهاية المدة.

وطرح البنكان شهادة مرتفعة الفائدة جاء تزامنا مع استحقاق نظيرتها بسعري فائدة سنوي 22.5% و25% بداية من يوم الجمعة الماضي حتى يحين آخر استحقاق فيها في الأول من فبراير القادم.

ويتيح البنكان الشهادة الجديدة للبيع للأفراد من المصريين والأجانب من أول فئة ألف جنيه للشراء كحد أدنى ومضاعفاته.

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