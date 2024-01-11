الشيخ الخطيب غادر الى ايران للمشاركة في مؤتمر "طوفان الاقصى وصحوة الضمير الانساني الدولي"

غادر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بيروت الى الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في مؤتمر “طوفان الاقصى وصحوة الضمير الانساني الدولي"، الذي سيعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة الإيرانية.

واشار الخطيب بتصريح الى الاعلاميين قبيل مغادرته المطار، الى اننا "في صدد المشاركة في مؤتمر نصرة فلسطين الذي يقيمه المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب في الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذا أحد وجوه نصرة الشعب الفلسطيني في هذه الأيام الذي يخوض معركة الامة في وجه العدو الصهيوني والعصابات الصهيونية وهو ليس الوجه الوحيد والوسيلة الوحيدة الذي تنصر فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بقيادة الامام الخميني وبقيادة الامام الخامنئي، ولقد استمرت نصرة الشعب الفلسطيني من دون أن يكون لذلك خلفيات سياسية وتوسيع للنفوذ كما يُدّعى، هي قضية إسلامية وإنسانية وبالتالي الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤدي معنا ومع شعوبنا ومع الشعب الفلسطيني واجبها تجاه هذه القضية، لذلك نحن إن شاء الله بصدد الحضور في هذا المؤتمر والمشاركة فيه وستستمر المواقف التي تساند الشعب الفلسطيني، ويمكن أن تخرج من هذا المؤتمر مقررات في كيفية مساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في مواجهة هذا العدو".

واردف سماحته "أتوجّه بالشكر الجزيل للجمهورية الاسلامية الايرانية ولقيادتها ولشعبها العزيز الذي لم يدّخر جهداً لبذل المساعدة لنا نحن أيضاً كشعب لبناني في تحرير الارض اللبنانية وفي مواجهة العدو الاسرائيلي، والذي ثبت أن المقاومة فقط هي الطريق الوحيد لتحرير لبنان ولتحرير فلسطين ولردع هذا العدو الماكر والخبيث والذي يتربّص بلبنان وبشعبه والذي يطمع بأرضه وبثرواته".

وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفّقنا لخدمة شعبنا ولخدمة الشعب الفلسطيني للوصول الى نيله حقوقه كاملة بإذن الله والذي أثبت جدارة في مواجهة هذا العدو بالدم وباللحم وتحت الحصار وقدّم أبناءه ونساءه واطفاله شهداء على هذا الطريق، وأثبت أنه شعب عظيم وهو جديّ بشكل كامل للوصول الى تحرير أرضه والى إقامة دولته التي نحن نعتبرها فلسطين التاريخية من البحر الى النهر".