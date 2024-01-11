مقتل 3 عناصر من تنظيم حزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني، الثلاثاء 9 يناير 2024، مقتل 3 من عناصره في المواجهات المتواصلة مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.



وقال الحزب في بيان، إن "عيسى علي نور الدين، الملقب (علي نجمة) من بلدة برج قلاويه جنوب لبنان، وسكان منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، ارتقى على طريق القدس ".



ولاحقا، أعلن الحزب في بيانين منفصلين مقتل عنصرين آخرين هما "محمد شريف السيد ناصر (السيد شريف) من بلدة حي الفيكاني في البقاع (شرق)، وحسن عبد الحسين إسماعيل (آدم) من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا على طريق القدس".

غارتان إسرائيليتان قرب جنازة القيادي بـ"حزب الله" وسام طويل

وشنت طائرات مسيّرة إسرائيلية، غارتين قرب منزل شقيق القيادي في "حزب الله" وسام طويل، بالتزامن مع تشييع الأخير جنوب لبنان.



وأفاد شهود عيان بوقوع قصف نفذته الطائرات المسيّرة الإسرائيلية قرب منزل شقيق طويل، بالتزامن مع مراسم تشييعه في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.



ولفت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف سيارة قرب المكان الذي يبعد عدة كيلومترات عن مكان التشييع، مما تسبب بحالة ذعر بين المشيّعين.



وأوضح أن الطيران الحربي الإسرائيلي "لم يغادر أجواء المنطقة طيلة فترة التشييع".



من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة في بلدة خربة سلم أثناء تشييع القيادي في حزب الله وسام طويل، ومعلومات عن وقوع إصابات"، دون مزيد من التفاصيل.



واغتالت إسرائيل، أمس الاثنين، وسام حسين طويل، أحد كبار القادة الميدانيين في قوات "الرضوان" من نخبة "حزب الله"، في غارة بمسيرة قرب بلدة خربة سلم.

المصدر : وكالات