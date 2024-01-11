بلينكن من القاهرة: أمريكا تركز جهودها على عدم تفجر الأوضاع بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تركز جهودها على عدم تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وعدم امتداد الصراع إلى دول مجاورة.

وأضاف في ختام جولته الرابعة بالمنطقة، منذ اندلاع الحرب، وقبل مغادرته القاهرة، أن "تعاون إسرائيل مع دول المنطقة وخلق مسار نحو دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لعزل إيران".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بلينكن الذي وصل إلى القاهرة قادما من مملكة البحرين في محطة غير معلنة في جولته في المنطقة، حيث أجرى محادثات تركزت حول ضمان أمن الملاحة بمنطقة البحر الأحمر، ودور تحالف "حارس الازدهار" الدولي الذي أقامته الولايات المتحدة بغرض مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد السفن العابرة في منطقة الخليج والبحر الأحمر.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، أكد السيسي خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية الداعية إلى وقف القتال في غزة، وإدخال المساعدات بالكميات الكافية "لإنهاء الكارثة الإنسانية بالقطاع وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها".