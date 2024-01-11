"هيومن رايتس": على أعضاء مجلس الأمن دعم قرار محكمة العدل بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا

اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" بانه "على أعضاء مجلس الأمن دعم قرار محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. واشارت "هيومن رايتس ووتش" الى انه يجب تطبيق القانون الإنساني واتخاذ إجراءات لحماية الشعوب. وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى الخميس للنظر في طلب جنوب إفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت المحكمة إن دعوى جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

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