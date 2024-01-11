خبيران لدى الأمم المتحدة يدينان الاستهداف القاتل لزعيم حماس في لبنان

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان خبيران لدى الأمم المتحدة هجمات الطائرة المسيّرة التي استهدفت القيادي في حركة حماس صالح العاروري وستة آخرين في لبنان الأسبوع الماضي.

وأعلن المقرّران الخاصّان للأمم المتحدة "بن شاول وموريس تيدبول بينز"، في جنيف الثلاثاء، أن الهجمات قد نفذتها إسرائيل. مؤكدين أنها "تشكّل عمليّات قتل خارج نطاق القانون".

وقال المقرّران الخاصّان إنّ "إسرائيل لم تتصرّف بداعي الدّفاع عن النفس، لأنها لم تقدّم أدلّة على أن الضحايا قد نفّذوا هجوماً مسلّحاً على إسرائيل من الأراضي اللبنانية".

ودعيا إسرائيل إلى تقديم "جميع المتورّطين في جرائم القتل المزعومة" إلى العدالة.

رويترز