خارجية إيران دانت الاعتداءات على اليمن: انتهاك للسيادة والقوانين ونطالب بمنع توسیع رقعة الحرب

أعرب المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​ناصر كنعاني​، عن إدانته "الاعتداءات الأميركيّة والبريطانيّة على مدن يمنيّة عدّة"، واعتبرها "عملًا تعسّفيًّا وانتهاكًا واضحًا لسيادة ​اليمن​ ووحدة أراضيه، وانتهاكًا للقوانين والأنظمة الدّوليّة".

وأشار إلى أنّ "هذه الهجمات العسكريّة تأتي في إطار استمرار دعم ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​بريطانيا​ الكامل لجرائم الحرب الّتي يرتكبها الكيان الصّهيوني ضدّ الشعب ال​فلسطين​ي ومواطني ​غزة​ المظلومین، الّذين يعيشون تحت الحصار الكامل".

وأكّد كنعاني أنّ "هذه الهجمات التّعسفيّة لن تكون لها أيّ نتيجة، سوى تأجيج حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة"، مركّزًا على أنّه "بينما يواصل الکیان الصّهيوني اعتداءاته وجرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، تحاول أميركا وبریطانیا حرف انتباه شعوب العالم، عن جرائم هذا الکیان الزّائف والمجرم والمعتدي على ​الشعب الفلسطيني​، وذلك من خلال توسيع دعمهما للكيان الصّهيوني".

وأعرب عن قلقه من "تداعیات تكرار مثل هذه الهجمات التّعسفيّة على السّلام والأمن الإقليميّين والدّوليّين"، مطالبًا ​المجتمع الدولي​ بـ"منع توسیع رقعة الحرب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، بردود أفعال وإجراءات مسؤولة".