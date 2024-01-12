القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي البريطاني شنّ 73 غارة على اليمن أدت لسقوط 5 قتلى و6 إصابات

أعلنت القوّات المسلّحة ​اليمن​يّة، أنّ "العدو الأميركي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في ​غزة​، أقدم على شنّ عدوان غاشم على الجمهوريّة اليمنيّة بثلاث وسبعين غارة، استهدفت العاصمة ​صنعاء​ ومحافظات ​الحديدة​ وتعزّ وحجة وصعدة، وقد أدّت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستّة آخرين من أبناء قوّاتنا المسلّحة".

وأكّدت في بيان، أنّ "العدو الأميركي والبريطاني يتحمّل كامل المسؤوليّة على عدوانه الإجرامي بحقّ شعبنا اليمني، ولن يمرّ دون ردّ ودون عقاب"، مشدّدةً على أنّ "القوّات المسلّحة اليمنيّة لن تتردّد في استهداف مصادر التّهديد والأهداف المعادية كافّة في البرّ والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله".

وأشارت القوّات إلى أنّ "هذا العدوان الغاشم لن يثنيَ اليمن عن موقفه الدّاعم والمساند لمظلوميّة الشعب ال​فلسطين​ي"، لافتةً إلى "استمرارها في منع السّفن الإسرائيليّة أو المتّجهة إلى موانئ فلسطين المحتلّة من الملاحة في البحرَين العربي والأحمر".