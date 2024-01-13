وزارة الصحة بغزة : 6 سيارات إسعاف فقط تصلح للاستخدام

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي، شمال القطاع، أن الاحتلال ما يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

ونوهت إلى أنه لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع.

وقالت: ما زلنا نكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال، محذرة من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، وبخاصة الأطفال وكبار السن.

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمها، وكذلك المساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع.

كما دعت مؤسسات المجتمع الدولي بإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، والسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة، بالإضافة إلى السماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.

وفي سياق متصل أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن إيقاف الحرب على الشعب الفلسطيني مسئولية المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتخذ موقفا أكثر حزما لتحقيق السلام وتأمين مصالح الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة.

وقال الرئيس العراقي، وفقًا لقناة الإخبارية العراقية، اليوم السبت "إنه في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار، فإن العراق يحرص على تغليب لغة الحوار وحسن التفاهم، ويدين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة أغلب ضحاياها من النساء والأطفال والشيوخ".

وأضاف أن العراق شعبا وحكومة وقوى سياسية وقوات مسلحة نجحت في تحقيق انتصارات باهرة ضد الإرهاب والوصول إلى بيئة وطنية موحدة تجاوزت كثير من المشكلات ورسخت الاستقرار الأمني، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للقضاء نهائيا على التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار ومواصلة الجهود من أجل البناء والتقدم.

وتابع أنه على مستوى العلاقات الخارجية، نجح العراق في تطوير علاقاته مع البلدان المجاورة ودول المنطقة وترسيخ العلاقات مع كثير من دول العالم باعتماد سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة، ومراعاة مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشئون الداخلية.