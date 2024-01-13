إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سيارتهم في خلدة بسبب الامطار

عملت عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٢٠ من تاريخ اليوم على سحب سيارة وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها بسبب تبرك المياه جراء غزارة المتساقطات، وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في خلدة - عاليه.

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