انت الان تتابع خبر البرلمان يلجأ لجولة ثانية لحسم منصب الرئيس.. هذه نتائج الجولة الأولى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لجأ مجلس النواب الى جولة ثانية لحسم منصب رئيس المجلس، وسيتم استئناف جلسته بعد نصف ساعة.
وحصل المرشحون في الجولة الأولى لشغل منصب رئيس البرلمان وهم النائب شعلان الكريم على (152 صوتاً) والنائب سالم العيساوي (97 صوتاً) والنائب محمود المشهداني (48 صوتاً) فيما بلغت الأوراق الباطلة (عشر بطاقات).
وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة مخصصة لاختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي انهت عضويته المحكمة الاتحادية.