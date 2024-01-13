الدفاع المدني: إنقاذ 9 مواطنين احتجزتهم السيول داخل مبان بالكرنتينا وسحب مياه وسيارات بمناطق عدة

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر ​الدفاع المدني​ تمكّنوا من إنقاذ 9 مواطنين احتجزتهم السّيول داخل المباني في محلّة ​الكرنتينا​".

وأشارت في بيان، عن حصيلة عمليّاتها خلال السّاعات الأخيرة، أثناء اشتداد العاصفة، إلى "سحب سيّارة محتجزة بسبب تراكم الثلوج في ​اللقلوق​، سحب سيّارة في ​جبيل​، معالجة تجمّع المياه تحت جسر نهر الكلب/ الهوليداي بيتش، رفع مخلّفات انهيار التّربة عند مدخل نهر الكلب/ زكريت، ومعالجة تجمّع المياه في ​خلدة​ والكرنتينا".

وأوضحت المديريّة أنّ "عند مثلث خلدة، تمركز عناصر الدفاع المدني للتّدخّل عند الضّرورة، وعند مفترق ​دير قوبل​ جرى سحب السّيّارات المحتجَزة بسبب غزارة السّيول"، لافتةً إلى "تسهيل حركة المرور وإعادة فتح طريق المونتيفردي، سحب سيّارات على طريق ​الناعمة​ جرّاء تبرّك المياه، إزالة مخلّفات الأتربة عن طريق عام ​بحمدون​، سحب سيّارات في بعلشميه جرّاء كثافة المتساقطات؛ وإنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في بعلشميه".

وذكرت أنّه تمّ أيضًا بـ"سحب مياه من داخل مستودع في ​عاليه​، إنقاذ إمرأة وطفلها وجرف أتربة وصخور على طريق عام البنيه، رفع مخلّفات الأتربة والصّخور عن طريق عام قبيع، رفع مخلّفات الأتربة عن طريق عام قرنايل، معالجة تجمّع المياه على طريق الجاهلية سرجبال، معالجة تراكم الثّلوج على طريق عام ترشيش، سحب مياه من داخل الأبنية في رويسة البلوط، إزالة مخلّفات الأتربة والصّخور عن طريق عام دير الحرف؛ وسحب سيّارات في راس الحرف".