"النشرة": تجدد القصف المدفعي على أطراف بلدة حولا الجنوبية وتلة الرويسة والبياض

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تجدد القصف المدفعي على أطراف بلدة حولا الجنوبية، هذا وسقطت عدة قذائف على تلة الرويسة والبياض وعند اطراف ميس الجبل في منطقة الشنذيبة القربية من مستشفى ميس الجبل".

وأشار إلى "تعرض اطراف بلدات علما الشعب والضهيرة ومروحين، ومنطقة الطراش جنوب غرب بلدة ⁧‫ميس الجبل‬، منذ بعض الوقت لقصف مدفعي إسرائيلي".