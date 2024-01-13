تسبّب الأمطار الغزيرة بتحرّك صخور وراء مبنى في شارع قزحيا أبو جودة في جل الديب، المحاذي لجبل دير الصليب، ممّا أدّى إلى هلع السّكان الّذين ناشدوا المعنيّين التّدخّل.
وأوضح رئيس بلديّة جل الديب ريمون عطية، أنّ "الصّخور وراء المبني تحرّكت بفعل الأمطار الغزيرة، ولذلك أَمر بإخلاء المبنى تجنّبًا لأيّ كارثة قد تحصل، ريثما يُصار إلى إجراء كشف هندسي على المكان ليُبنى على الشّيء مقتضاه".
كانت هذه تفاصيل خبر تحرُك صخور وراء مبنى في جل الديب بسبب الأمطار الغزيرة ورئيس البلدية أمر بإخلائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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