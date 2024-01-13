رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حزب الله قد يحول لبنان كله لمنطقة قتال وهذا سيكون له ثمن باهظ

رأى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن "حزب الله قد يحول لبنان كله إلى منطقة قتال وهذا سيكون له ثمن باهظ"، موضحا اننا "نمارس عملنا بحرية في المجال الجوي اللبناني ونهاجم أي تهديد ونكبد حزب الله ثمنا باهظا"، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" الاسرائيلية.

ولفت الى أن "الواقع الأمني ​​في الشمال بدأ يتشكل بالفعل هذه الأيام"، موضحا اننا "نبعد مسلحي الرضوان عن الحدود ونلحق الضرر بقدرات حزب الله التي بناها منذ سنوات".

وتابع قائلا "منطقة جنوب لبنان هي منطقة قتال وستبقى كذلك طالما أن حزب الله يعمل بها". وأوضح أن "حزب الله اختار أن يكون بمثابة "درع حماس" ونحن نحملها ثمنا متزايدا لذلك، مضيفا في السياق "أقول لأولئك الذين ينتظرون نهاية الاحتكاك في الشمال لوقف القتال في قطاع غزة سندفعهم ثمنا متزايدا، هكذا كان الأمر، وهكذا سيمضي الأمر قدما".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ إطلاق حركة "حماس "في السابع من تشرين الاول الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.