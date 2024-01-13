نتانياهو: أثبتنا لحماس وحزب الله أن كل مخرب دمه مهدور

اكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اننا "نواصل القتال حتى تحقيق كل أهدافنا وسنعيد الهدوء إلى الجبهتين الجنوبية والشمالية" مشيرا الى اننا "نواصل الحرب حتى النهاية وحتى تحقيق كل أهدافها والانتصار".
ولفت الى ان "دولة إسرائيل وأجهزة أمنها تحارب حربا عادلة ضد النازيين الجدد"، معتبرا اننا "أثبتنا لحماس وحزب الله أن كل مخرب دمه مهدور".
وشدد على اننا "نتعهد لعائلات المحتجزين باستعادتهم جميعا، ولن نعيد الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة طالما استمر القتال هناك".
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