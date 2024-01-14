ذكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال المؤتمر الدولي لـ"طوفان الأقصى" في طهران، أنّ "سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود".
ولفت إلى أنّ "المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أنظمة التسلط والهيمنة"، مؤكدًا أنّ "المنتصر اليوم في الساحة هو الشعب الفلسطيني والمهزومون هم الكيان الصهيوني وحلفاؤه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسي: سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أنظمة التسلّط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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