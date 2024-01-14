رئيسي: سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أنظمة التسلّط

ذكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال المؤتمر الدولي لـ"طوفان الأقصى" في طهران، أنّ "سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود".

ولفت إلى أنّ "المقاومة هي الطريقة الوحيدة لمواجهة أنظمة التسلط والهيمنة"، مؤكدًا أنّ "المنتصر اليوم في الساحة هو الشعب الفلسطيني والمهزومون هم الكيان الصهيوني وحلفاؤه".