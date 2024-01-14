"النشرة": الأمطار الغزيرة أدت الى ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني لأعلى معدلاته هذا العام

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الأمطار الغزيرة والسيول من المرتفعات سببا بارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني لأعلى معدلاته هذا العام وأحدث فيضانات الوقت خسائر جسيمة في المنتزهات المحاذية لضفتيه وكذلك في بساتين الحمضيات والخيم البلاستيكية في حوض الحاصباني".
ولفت المراسل، الى أن "العاصفة تسببت بالعديد من الانهيارات الخفيفة على جانبي الطرقات بعد ان سارعي البلديات إلى معالجتها لتبقى سالكة أمام حركة السير اما طريق شبعا عين عطا فهي سالكة للمركبات الرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج كما لا تزال طريق كفرشوبا شبعا مقفلة بتلة سدانة بسبب القصف الاسرائلي".
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