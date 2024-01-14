الراعي أعلن عن رفع موزاييك للقديس شربل في بازيليك مار بطرس في الفاتيكان الجمعة المقبل

أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عن رفع موزاييك للقديس شربل في بازيليك مار بطرس في الفاتيكان صباح يوم الجمعة المقبل.
كلام الراعي جاء خلال عظته في قداس الأحد في بكركي.
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