شباب "التجمع" فى بورسعيد يطلق نموذج "بالمحليات نحمى الجمهورية الجديدة"

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القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع ببورسعيد، نموذج محاكاة حول المحليات بعنوان "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة".

وشارك في النموذج أحمد سعيد أمين شباب حزب التجمع ببورسعيد ومحمد سعيد أمين عام مساعد اتحاد الشباب التقدمي ببورسعيد وقيادات اتحاد النساء التقدمي وعلي رأسهم شيماء السعيد أمينة المرأة بمحافظة بور سعيد وأمين محافظة بورسعيد نجيب سليمان وعدد من القيادات الشبابية بالمحافظة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن تفعيل نماذج المحليات التي أطلقها اتحاد الشباب التقدمي علي مستوي الجمهورية ونموذج بورسعيد هو النموذج الثاني بعد تنظيم النموذج الاول بمحافظة الجيزة.

وبدوره قال أحمد سعيد أمين شباب حزب التجمع ببورسعيد إن شباب الحزب أجروا الانتخابات وفاز ٨ علي مستوي أحياء ومدن محافظة بورسعيد، لافتا الي أن الشباب ناقشوا مشكلات الأحياء والمحافظة وطرحوا حلول عملية قابلة للتنفيذ لهذه المشكلات.

وأضاف سعيد أن الشباب والفتيات المنتخبين استخدموا أدوات رقابية عدة من بينها طلبات الاحاطة والأسئلة والاستجواب في مواجهة المسؤولين بالهيكل التنفيذي بالمحافظة.



"شباب التجمع" ببورسعيد يطلق النموذج الثاني "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة"