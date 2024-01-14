شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" ينظم مؤتمره التنظيمى الأول ويكرم قياداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر التنظيمي الأول لعام 2024، تحت شعار "نقدر مع بعض هنكمل" .

وجاء على هامش المؤتمر أمس، بحضور المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، تكريم النائب محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب- رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحزب، وكذلك النائب إيهاب رمزي الممثل القانوني للحملة الانتخابية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، والهيئة الاستشارية للحزب، وأيضًا منسقي الحملة بالمحافظات، ورؤساء غرف العمليات، فضلًا عن عددٍ من أعضاء الأمانة العامة وشباب الأمانة المركزية.



المهندس حازم عمر واللواء صلاح أبو هميلة



تكريم لعدد من أعضاء الحزب وقياداته



جانب من التكريم



رئيس الحزب وقيادات "الشعب الجمهوري"



جانب من الحفل



تكريم حزب الشعب الجمهوري لقياداته تكريم حزب الشعب الجمهوري لقياداته