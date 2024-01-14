اخبار العالم

"الشعب الجمهورى" ينظم مؤتمره التنظيمى الأول ويكرم قياداته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" ينظم مؤتمره التنظيمى الأول ويكرم قياداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر التنظيمي الأول لعام 2024، تحت شعار "نقدر مع بعض هنكمل" .

وجاء على هامش المؤتمر أمس، بحضور المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، تكريم النائب محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب- رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحزب، وكذلك النائب إيهاب رمزي الممثل القانوني للحملة الانتخابية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، والهيئة الاستشارية للحزب، وأيضًا منسقي الحملة بالمحافظات، ورؤساء غرف العمليات، فضلًا عن عددٍ من أعضاء الأمانة العامة وشباب الأمانة المركزية.

419682706_967155298311979_2755150375413713339_n
المهندس حازم عمر واللواء صلاح أبو هميلة 

 

419697785_967155354978640_5924350644986947835_n
تكريم لعدد من أعضاء الحزب وقياداته 

 

419686156_967155724978603_4081666425464480096_n
جانب من التكريم 

 

419680477_967155698311939_4641252925906587322_n
رئيس الحزب وقيادات "الشعب الجمهوري" 

 

419696066_967155671645275_8835721525113812342_n
جانب من الحفل 

 

419678044_967155311645311_1150125546792449945_n
تكريم حزب الشعب الجمهوري لقياداته 

 

419668947_967155708311938_1573728668812512323_n
تكريم حزب الشعب الجمهوري لقياداته 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements