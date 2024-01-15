الدفاع التركية: تدمير 24 موقعًا لتنظيمات إرهابية بغارات جوية شمالي سوريا والعراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "المقاتلات التّركيّة شنّت غارات جوّيّة على مواقع إرهابيّة في مناطق: متينا، هاكورك، قنديل، غارا، وأسوس شمالي ​العراق​، ومواقع أخرى شمالي ​سوريا​".

وأشارت في بيان، إلى أنّ هذه الغارات "تأتي بهدف تأمين أمن الشعب التركي، والقضاء على التّهديدات ضدّ ​القوات التركية​، وذلك في إطار حقّ الدّفاع عن النّفس، بموجب المادّة 51 من اتفاقية ​الأمم المتحدة​"، موضحةً أنّ الغارات أسفرت عن "تدمير 24 موقعًا للتّنظيمات ​الإرهاب​ّية يرجّح وجود قياديّين إرهابيّين فيها، إلى جانب تحييد أعداد كبيرة من الإرهابيّين".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "المواقع الّتي طالتها الغارات الجوية تباينت بين ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر ولوجستيك، ومرافق إنتاج ​الغاز الطبيعي​، وجميعها تابعة للتّنظيمات الإرهابيّة"، مشدّدةً على "مواصلة القوّات التّركيّة مكافحتها للإرهاب بكلّ حزم وعزم، إلى حين القضاء على آخر إرهابي".

ويوم السّبت الماضي، أعلنت وزارة الدّفاع مقتل 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح، في اشتباكات مع عناصر تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.