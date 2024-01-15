الدفاع التركية: تدمير 24 موقعًا لتنظيمات إرهابية بغارات جوية شمالي سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ "المقاتلات التّركيّة شنّت غارات جوّيّة على مواقع إرهابيّة في مناطق: متينا، هاكورك، قنديل، غارا، وأسوس شمالي العراق، ومواقع أخرى شمالي سوريا".
وأشارت في بيان، إلى أنّ هذه الغارات "تأتي بهدف تأمين أمن الشعب التركي، والقضاء على التّهديدات ضدّ القوات التركية، وذلك في إطار حقّ الدّفاع عن النّفس، بموجب المادّة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة"، موضحةً أنّ الغارات أسفرت عن "تدمير 24 موقعًا للتّنظيمات الإرهابّية يرجّح وجود قياديّين إرهابيّين فيها، إلى جانب تحييد أعداد كبيرة من الإرهابيّين".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "المواقع الّتي طالتها الغارات الجوية تباينت بين ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر ولوجستيك، ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي، وجميعها تابعة للتّنظيمات الإرهابيّة"، مشدّدةً على "مواصلة القوّات التّركيّة مكافحتها للإرهاب بكلّ حزم وعزم، إلى حين القضاء على آخر إرهابي".
ويوم السّبت الماضي، أعلنت وزارة الدّفاع مقتل 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح، في اشتباكات مع عناصر تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.
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