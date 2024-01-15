جزيرة ناورو أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ونيتها الاعتراف بالصين

أعلنت جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ، "قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ونيتها الاعتراف بالصين بحسب رسالة للحكومة المحلية نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد رئيس الدولة الجزرية الصغيرة ديفيد أديانغ "قرار حكومة ناورو الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية".

في المقابل أكدت تايوان أيضا قطع العلاقات مع ناورو.

يشار إلى أن تايوان دعت الصين إلى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لاي تشينغ تي، الذي تعهد بحماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، من "تهديدات بكين وترهيبها".

وسبق ذلك تحذيرات وزارة الدفاع الصينية من أن "جيش التحرير الشعبي الصيني.. سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لسحق محاولات 'استقلال تايوان بحزم مهما كان شكلها".