أعلنت جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ، "قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ونيتها الاعتراف بالصين بحسب رسالة للحكومة المحلية نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأكد رئيس الدولة الجزرية الصغيرة ديفيد أديانغ "قرار حكومة ناورو الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية".
في المقابل أكدت تايوان أيضا قطع العلاقات مع ناورو.
يشار إلى أن تايوان دعت الصين إلى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لاي تشينغ تي، الذي تعهد بحماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، من "تهديدات بكين وترهيبها".
وسبق ذلك تحذيرات وزارة الدفاع الصينية من أن "جيش التحرير الشعبي الصيني.. سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لسحق محاولات 'استقلال تايوان بحزم مهما كان شكلها".
كانت هذه تفاصيل خبر جزيرة ناورو أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ونيتها الاعتراف بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.