الامم المتحدة أعلنت الحاجة إلى 4,2 مليارات دولار لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا في 2024

أعلنت الأمم المتحدة، أنها "بحاجة إلى 4,2 مليارات دولار لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا في العام 2024، ولمساعدة ملايين اللاجئين الذين فروا من بلدهم منذ الغزو الروسي الذي بدأ قبل نحو سنتين".

واوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في بيان، إنّ "مئات الآلاف من الأطفال يعيشون في مناطق تقع عند الخطوط الأمامية، وهم مرعوبون ومصدومون ومحرومون من أبسط الأمور".