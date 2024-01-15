تحليل طبي يكشف مدى توافق المخطوبين قبل الزواج "متوفر بمعهد ناصر" -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

كشف الدكتور وسيم السيسي، الطبيب وعالم المصريات، عن وجود تحليل يبيِّن نسبة التوافق بين المخطوبين قبل الزواج، مؤكدًا أنه عبارة عن تحليل لنوع الدم والرسم الكهربي للمخ، إذا ما تشابهت فصيلة الدم تكون دليلًا على التوافق، لافتًا إلى أن هذا النوع من التحاليل والفحوصات متوفر في معهد ناصر.

وأكد وسيم السيسي، في تصريحات أدلى بها عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، أنه من المهم أن يكون هناك توافق مع شريك الحياة حتى تسهل عملية التفاوض والمشاركة في ما بينهم، موضحًا أنه لا بد من دراسة الطرف الذي يمكن الزواج منه لمدة سنة ونصف السنة حتى يمر بكل المواقف التي تبين شخصيته قبل الزواج، مشيرًا إلى أنه لا بد من الحرص من الشخصيات التي لديها بعض العقد النفسية.

ووجه عالم المصريات رسالة إلى مصر والمصريين قائلًا: "أهديهم أبيات قليلة لأحد شعراء المهجر، يقول فيها: (أحلم بأمة محررة الأعناق من رق أعجمي.. إلى علم من نسج عيسى وأحمد.. وفاطمة في ظله أخت مريم.. تلك المذاهب مزقت شملنا.. سلام على حب يوحد شملنا.. فالرقة لفح من نار جهنم)، وهو ما يؤكده دائمًا الرئيس، ومحاولات الغرب لضرب مصر ومحاولة تفريقها؛ إلا أننا ما دمنا كتلة صلبة يصعب تفتيتها".