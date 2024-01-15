وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تسعى لتوسيع الحرب إلى الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت إن حركة حماس الفلسطينية تريد نقل الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وتابع جالانت خلال اجتماع مع قادة عسكريين بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل يوم الأحد "هدف حماس هو إشعال النيران في الضفة الغربية وإذا أمكن في القدس".

وذكر أن حماس لم تنجح في إضعاف معنويات الإسرائيليين أو الوقيعة بين إسرائيل والولايات المتحدة بهجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر. وأضاف أن هذا هو السبب وراء عزمهم الآن على "إشعال النيران" في الضفة الغربية والقدس.

وطلب من قادته "الاستعداد للحرب" ووضع القوات على أهبة الاستعداد وجمع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة.

ومنذ بداية الحرب على غزة في أعقاب الهجوم المنسق الذي شنته حماس في أكتوبر من العام الماضي، تصاعدت حدة التوترات والاشتباكات في الضفة الغربية أيضا.

وقتل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي بالرصاص ثلاثة فلسطينيين حاولوا مهاجمة مستوطنة يهودية بالقرب من الخليل بالأسلحة النارية. ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية مرة أخرى من العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد قراهم وبساتين الزيتون.