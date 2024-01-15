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الفلبين تخطط لإنشاء مواقع عسكرية في بحر الصين الجنوبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ)

قال قائد الجيش الفلبيني إن بلاده تخطط لإنشاء مواقع عسكرية خاصة بها في بحر الصين الجنوبي، والحصول على مزيد من السفن وبطاريات رادار في ظل توترات مستمرة مع بكين في المياه المتنازع عليها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قائد الجيش روميو براونر (الإبن) قوله للصحفيين اليوم الإثنين إن القوات المسلحة الفلبينية تريد جعل المناطق التي تحتلها البلاد في البحر المتنازع عليه أكثر ملائمة للسكن، وجاءت تصريحات براونر بعد مؤتمر للقيادة مع الرئيس فرديناند ماركوس الإبن، طلب فيه ماركوس من الجيش العمل على كسب حلفاء دوليين في ظل سعي الجيش لتحويل اهتمامه من الأمن الداخلي إلي الدفاع الإقليمي، وفقا لما ذكره براونر.

وأضاف قائد الجيش أن القوات المسلحة ستشكل أيضا فريقا لمكافحة التهديدات السيبرانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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