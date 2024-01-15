انت الان تتابع خبر وعكة صحية تنقل الفنان بيومي فؤاد الى المستشفى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر محمد فؤاد صورًا على حسابه في إنستغرام، تظهر والده وهو يخضع لجلسة تنفس صناعي داخل المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالته الصحية.

بيومي فؤاد يشارك حالياً في عدة أعمال سينمائية تُعرض في السينمات، من بينها أفلام "الإسكندراني"، "أنا وابن خالتي"، "الحريفة"، و"كارت شحن".



وشارك أيضًا في موسم الرياض بالعرض المسرحي "الصندوق الأحمر"، الذي يجمعه بنخبة من النجوم، من بينهم ليلى علوي، ميمي جمال، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ورنا رئيس.