كتاب عاجل من حوماني إلى كركي لرفع المساعدة المالية بقيمة 100 مليون ليرة

شدّد رئيس نقابة مستخدمي "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، حسن حوماني، في كتاب عاجل وجّهه إلى المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​، على أنّه "حيث أنّ الوساطة الصّادرة عن ​وزارة العمل​ برقم 3/298 تاريخ 22/06/2023 قد أنصفت المستخدمين بأحقيّة الاستفادة من المادّة 8 (التّقديمات الاجتماعيّة من نظام المستخدمين)، وحيث أنّ المصالح المستقلّة قد حسّنت رواتب مستخدميها، وعلى سبيل المثال الريجي، أوجيرو ومؤسّسة كهرباء لبنان...، واسوةً بهم، نطالب بالمعاملة بالمثل".

وأشار إلى أنّه "إلى حين البتّ بهذه المطالب، ولتفادي الاعتصام والتّصعيد قبل نهاية الأسبوع المقبل، نطالبكم برفع كتاب المساعدة الماليّة المرفوع سابقًا لكم (بقيمة 100 مليون ل.ل. للعامل(ة) ولمرّة واحدة)، كما نذكّركم بكتاب البدلات لكلّ الفئات، على أن تشمل جميع العاملين في الصّندوق مهما كانت تسمياتهم".