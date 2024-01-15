رأى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي، أن "الاستمرار في توقيف رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سرّ لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي أمل شعبان، بالرّغم من قرار تخلية سبيلها، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الملف برمّته، وما إذا كانت هناك نيّة لتجاهل قرار إطلاق سراح صادر عن المرجعيّات القضائيّة المعنيّة".
وحذّر في بيان، من "مغبّة الاستمرار بمثل هذه التّصرّفات الّتي توحي لنا ولكلّ مواطن، أنّ هناك تلاعبًا في التّحقيقات، أو أنّ بعض التّوقيفات تأتي استنادًا إلى أوضاع سياسيّة أو اجتماعيّة أو طائفيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر العبسي عن الاستمرار بتوقيف أمل شعبان رغم قرار تخليتها: نحذّر من الاستمرار بمثل هذه التصرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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