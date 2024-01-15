العبسي عن الاستمرار بتوقيف أمل شعبان رغم قرار تخليتها: نحذّر من الاستمرار بمثل هذه التصرفات

رأى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، أن "الاستمرار في توقيف رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سرّ لجنة المعادلات في ​وزارة التربية والتعليم العالي​ أمل شعبان، بالرّغم من قرار تخلية سبيلها، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الملف برمّته، وما إذا كانت هناك نيّة لتجاهل قرار إطلاق سراح صادر عن المرجعيّات القضائيّة المعنيّة".

وحذّر في بيان، من "مغبّة الاستمرار بمثل هذه التّصرّفات الّتي توحي لنا ولكلّ مواطن، أنّ هناك تلاعبًا في التّحقيقات، أو أنّ بعض التّوقيفات تأتي استنادًا إلى أوضاع سياسيّة أو اجتماعيّة أو طائفيّة".