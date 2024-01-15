النشرة: إتساع رقعة الإنهيار بالشارع الماروني القديم في بلدة بليبل نتيجة الأمطار

أفادت معلومات "النشرة" بأن إتساع رقعة الإنهيار الحاصل في الطريق المؤدي إلى أحد المباني الواقعة بالشارع الماروني القديم في بلدة بليبل قضاء عاليه، نتيجة الأمطار التي تساقطت في الأيام الماضية، مع العلم أن هذا الإنهيار كان قد بدأ منذ ما قبل بداية العام الحالي، لكن لم تبادر الجهات المعنية إلى المعالجة.
وكانت"النشرة" قد تلقت، في 28 الشهر الماضي، شكوى من مواطنين مقيمين في المبنى، بعد تسجيل إنهيار في الطريق المؤدي إليه، نتيجة الأمطار، الأمر الذي حول الوصول إلى منازلهم لمغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث هناك 9 شقق مسكونة في المبنى.
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