عاجل.. حماس تصدر بيانا بعد عملية رعنانا وتؤكد: لن يكون لكم أمن ولا أمان في أرضنا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة حماس، أن عملية "رعنانا" الفدائية رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني.



وقالت حماس في بيان لها: " نؤكّد أنّ عملية "رعنانا" الفدائية التي نفذها أبطال شعبنا الفلسطيني المرابط هي ردٌ طبيعي على مجازر الاحتلال النازي وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع".

واضافت حماس، أن أبطال شعبنا ومقاوميه المنتفضين من رفح حتى جنين سيواصلون الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في مواجهة العدو النازي المجرم، وإن دماء الأطفال والمدنيين العزّل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة والقطاع ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين الذين لن يكون لهم أمن ولا أمان في أرضنا المحتلة.

واوضخت حماس في بيانها، أن" نستنفر شبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس، وندعوهم إلى تصعيد النضال والثورة حتى دحر الاحتلال النازي وتحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله.

