فوز كبير لمعسكر رئيس الكونغو في الانتخابات التشريعية الوطنية

ياسر رشاد - القاهرة - فازت أحزاب ائتلاف الرئيس المعاد انتخابه لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالأغلبية الساحقة من المقاعد التي تم شغلها في هذه المرحلة للجمعية الوطنية المقبلة، بعد الأصوات المجمعة التي جرت في 20 ديسمبر والتي تنافست عليها "المعارضة".

وفي ضوء النتائج المؤقتة التي نشرت في وقت متأخر من ليلة الأحد، حصل الرئيس فيليكس تشيسكيدي على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وبالإضافة إلى الحزب الرئاسي (UDPS) وحلفائه، هناك مجموعات موديستي باهاتي، رئيس مجلس الشيوخ، وفيتال كاميرهي، نائب رئيس وزراء الاقتصاد، والمجموعة التي يقودها رئيسة الوزراء سما لوكوندي، الذين لديهم كل من فاز بعشرات المقاعد.

وفي المجمل، فاز الاتحاد المقدس هيئة التحرير الائتلاف الحاكم، بما لا يقل عن 430 مقعداً من أصل نحو 470 مقعداً تم شغلها في هذه المرحلة.

وفي غالبية الحالات، تم إعادة انتخاب عدد قليل جدًا من الشخصيات، في الوقت الذي أصيبت فيه الشخصيات الشبابية الجديدة التي تدخل السياسة بخيبة أمل.

تم انتخاب ما لا يقل عن 28 عضوًا في الحكومة نوابًا بينما فشل عشرين آخرين، كما فعل حكام المقاطعات.

وفي منطقة كاتانغا (جنوب شرق البلاد)، لم يحصل على مقعد سوى فيفي ماسوكا، حاكمة لوالابا.

فشل زملاؤه الثلاثة الآخرون من تنجانيقا وهوت لومامي وهوت كاتانغا مثل الحكام الآخرين في مقاطعتي ماي ندومبي وتشوبو.

وعانت المعارضة من انتكاسات، لم تحصل المجموعات السياسية التي يتزعمها مويس كاتومبي إلا على حوالي عشرين مقعدًا وتظل القوة السياسية الرئيسية للمعارضة.

وفاز حزب رئيس الوزراء السابق أدولف موزيتو بثلاثة مقاعد، و3 أخرى للشاب كونستانت موتامبا الذي يحمل لقب «زعيم المعارضة الجمهورية».

وحتى لو تم طرد حزبه LGD (الحكم القيادي والديمقراطية) لأنه لم يصل إلى عتبة 1% من الأصوات المدلى بها، فقد تم انتخاب رئيس الوزراء السابق أوجستين ماتاتا بونيو نائباً لفوزه بأكثر من نصف الأصوات، كيندو، في الشرق.

ويبقى الغائبون الكبار هم تجمع دينيس موكويجي وديلي سيسانجا الذين لم يصلوا إلى عتبة ومنصة المقاطع التشريعي مارتن فايولو.

ونشر النتائج يفتح المجال أمام التقاضي أمام المحكمة الدستورية.

وحتى قبل إعلان هذه النتائج، كانت المعارضة قد نددت بالفعل بـ"التزوير" وطالبت بتنظيم انتخابات جديدة.