شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتسجل درجات الحرارة المتزقعة على القاهرة 18 درجة عظمى 11 درجة صغري، ورفح 19 درجة عظمى 9 درجات صغرى، والاسكندرية 19 درجة عظمى 11 درجة صغرى، وأسيوط 18 درجة عظمى و5 درجة صغرى.