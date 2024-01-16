السلطات التركية أوقفت 15 شخصًا بإطار مكافحة "داعش" خلال عمليات أمنية في 12 ولاية

أوقفت السلطات التركية، 15 شخصًا من أصل 19، صدر بحقّهم قرار إلقاء القبض، خلال عمليّات أمنيّة جرت في 12 ولاية، وذلك في إطار حملات مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
ووجهت النّيابة العامّة في ولاية إزمير غربي البلاد، للأشخاص الـ19 تهم "معارضة قانون منع تمويل الإرهاب" و"الدّعاية لتنظيم إرهابي". وما زالت قوّات الأمن تبحث عن الأربعة الباقين.
ويوم أمس، أوقفت السّلطات الأمنيّة التّركيّة في ولاية قيريق قلعة، مشتبهًا بالانتماء لتنظيم "داعش".
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