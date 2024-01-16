جعجع: لتغيير الواقع المتردي المنعكس على المستويات كافة

أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خلال الخلوة السنويّة الأولى لمكتب الرياضة في حزب "القوات اللبنانية" التي عقدها في معراب، أنّ "الرياضة ترتبط بال​سياسة​ بشكل وثيق وتتأثر بالوضع السياسي بشكل أو بآخر، كسواها من القطاعات"، مشيرًا إلى أنّه "من هنا ضرورة تغيير هذا الواقع المتردي الذي نشهده اليوم والذي ينعكس سلباً على المستويات كافة".

ورأى أنّ "تغيير هذا الواقع المرير يتطلّب مواجهة تتمثّل في تفعيل العمل، كلٌّ من موقعه، تكثيف الجهود، إلى جانب التحلّي بالصبر والمثابرة".