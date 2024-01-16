الجيش الإسرائيلي زعم تسلل قوات خاصة تابعة له إلى جنوب لبنان وإزالة ألغام في عيتا الشعب

زعم الجيش الإسرائيلي، تسلل قوات خاصة تابعة له إلى داخل الجنوب اللبناني خلال الليل، حيث أزالت ألغامًا في قرية عيتا الشعب.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان بشكل يوميّ عبر الغارات والقصف والتي تطال الأهداف المدنيّة، فيما يستهدف "حزب الله" مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.