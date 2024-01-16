"النشرة": طائرات إسرائيلية ترمي منشورات فوق بلدة كفركلا لتحذير السكان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن طائرات اسرائيلية رمت منشورات فوق بلدة كفركلا لتحذير السكان. واستهدف القصف الاسرائيلي في وقت سابق بلدة كفركلا.

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