أرض اليمن وعرة ويسهل فيها التخفي والتمويه .. سيناريو خطير في البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - توقع مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء طيار دكتور هشام الحلبي في تصريحات لـRT وجود سيناريو خطير في البحر الأحمر سيظهر قريبا.

وأوضح أن "الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين في اليمن كان متوقعا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها حذروا الحوثيين من تكرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وعملوا على حشد أكثر من 10 دول وتم تشكيل قوة "ردع الأزدهار"، فكل هذه كانت مؤشرات واضحة لتحرك أمريكي تجاه الحوثيين، والذي جاء مع استمرار الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وبعض السفن يوجد منها سفن بريطانية، لذلك جاء الرد اليوم بشن هجوم أمريكي بريطاني على اليمن".

وفيما يتعلق بالسيناريو المستقبلي، أوضح اللواء طيار دكتور هشام الحلبي في تصريحات لـRT، أن "يكون هو سيناريو التصعيد في البحر الأحمر هو الأقرب، لأن الحوثيين يستهدفون السفن منذ فترة وهذا الاستهداف سيزيد خلال الفترة الحالية"، مشيرا إلى أنه رغم ضرب عدد كبير من المواقع في اليمن سواء أماكن تخزين وتمركز الطائرات بدون طيار ومنصات الصواريخ ومحطات رادار ودفاع جوي ومراكز قيادة، لكن طبيعة أرض اليمن وعرة ويسهل فيها التخفي والتمويه، خاصة وأن الحوثيين يمتلكون تسليح صغير الحجم مثل الطائرات بدون طيار وسهل إخفاء أماكن تجميعها، أو نقل أماكن التجميع إلى نقاط متعددة.