انت الان تتابع خبر اسقاط 3 مسيرات مفخخة قرب مطار أربيل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام الجهاز في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إنه "في صباح اليوم الثلاثاء، 16 كانون الثاني/يناير 2024، وتحديدا في الساعة 05:05، تم تدمير وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة مفخخة موجهة صوب القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي".



يشار الى ان مناطق مختلفة من إقليم كردستان شهدت مساء امس الاثنين، ضربات صاروخية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تبناها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا الى انه ضرب "مقر تجسس" إسرائيليا في شمال العراق، فضلا عن أماكن تأوي "إرهابيين" لهم صلة بانفجار كرمان، بحسب قول الحرس الثوري، فيما قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون في الهجوم.