انت الان تتابع خبر الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخارجية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس دائرة الدول المجاورة وكالةً محمد رضا الحسيني، سلم مذكرة احتجاج أعربت فيها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.وأكدت الوزارة، إن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني هجوما بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة طال عدة مواقع في محافظة أربيل، قال إنها تعود "لإرهابيين وموساد" لهم علاقة بالهجوم الانتحاري في كرميان، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، مقتل 4 وإصابة 6 مدنيين جراء الهجوم.