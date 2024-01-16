التكيف مع التغيرات المناخية.. "صرف الإسكندرية" تشارك في ورشة عمل الوكالة الألمانية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

استعرض اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مظاهر التغيرات المناخية خاصة التي جرى رصدها بالإسكندرية وتطور التعامل مع الأمطار خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في ورشة عمل عن التكيف مع التغيرات المناخية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبحضور عدة جهات معنية.

وأشار نافع، إلى دعم الحكومة المصرية للإسكندرية بعدة مشروعات، لرفع كفاءة الشبكات وإنشاء شبكات لاستيعاب كميات الأمطار التي تزداد كل عام وأعمال حماية الشواطئ.

ولفت إلى دور هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري في تطوير منظومة التعامل مع الأمطار وتقديم الدعم الكامل للاستعداد بشكل مناسب للمنخفضات الجوية التي تمر على الإسكندرية ما يساهم في الحد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة على المواطنين.

افتتحت فعاليات الورشة الدكتورة مها خلاف، مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، مؤكدة أن أهداف الورشة بحث سبل تطوير التنبؤ بالمناخ وحلول لمواجهة الأحداث المتوقعة.

وتناولت سبل وأدوات التنبؤ المختلفة، وكيفية الاستفادة منها للتعرف على التحديات المستقبلية بالمنطقة، وكيفية بناء السيناريوهات المستقبلية التي تسهم في وضع الرؤى والخطط المحكمة لمواجهة تلك التحديات.

حضر الورشة كل من الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض ونائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور مصطفي موسي، مدير وادي العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، وأحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة ايمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.