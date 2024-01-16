اعتقال 16 فلسطينيًا من الخليل في مداهمات لقوات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقلت 16 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر آمنية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة أذنا غرب الخليل واعتقلت كلا من: معاذ محمد رشيد أبو جحيشة وشقيقه غسان، محمد رشيد أبو جحيشة ونجله محمد، تامر زاهر أبو جحيشة، وإسماعيل أبو زلطة، خالد إبراهيم عوض، علي مختار ابو جحيشة، محمد عايد ابو جحيشة، وصهيب إبراهيم أبو جحيشة، وصلاح محمد أبو جحيشة، وسعدي محمد أبو جحيشة، ونجله عبد الرحمن، وسفيان محمد أبو جحيشة، وفقا لوكالة وفا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، رأفت طالب أبو سباع الدراويش، حمزة منجد قزاز، أيهم فيصل الحروب، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، واقتحمت بلدة بني نعيم وفتشت عدة منازل لعائلة زيادات.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.