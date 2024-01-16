بوريل: هناك 3 أولويات هي منع اتساع نطاق الصراع للبنان وتحرير الأسرى بغزة والتمهيد لتسوية الأزمة

أشار مسؤول ال​سياسة​ الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أنّ "الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي".

وأكّد أنّ "هناك 3 أولويات هي منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأيّ ثمن، وتحرير الأسرى بغزة وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة".

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان بشكل يوميّ عبر الغارات والقصف والتي تطال الأهداف المدنيّة، فيما يستهدف "حزب الله" مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.